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< Hurda ve Hammadde

Hyundai Steel Japonya çıkışlı hurda için daha yüksek karşı teklifler verdi, yüksek kalite hurda arzı kısıtlı

Güney Kore merkezli Hyundai Steel, Japonya çıkışlı hurda için verdiği karşı tekliflerini 3.000-4.000 JPY/mt (28-37$/mt) artırdığını açıkladı.

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