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Hyundai Steel, ABD çıkışlı hurda alımı sonrası Rusya'dan daha düşük fiyattan hurda aldı

Hyundai Steel, dün ABD’den HMS I kalite hurdan almasından sonra, Rusya’dan dökme hurda kargosunu daha düşük fiyattan aldı.

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