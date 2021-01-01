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< Hurda ve Hammadde

Hurda tedarikçileri Pakistan’a verdikleri teklifleri yükseltti, alıcıların kafası karışık

Son zamanlarda Türkiye’de ithal hurda alımlarının hızlanmasıyla birlikte, global hurda tedarikçileri Asya pazarına ve ...

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