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< Hurda ve Hammadde

Hurda tedarikçileri Bangladeş’te yüksek fiyatları test ediyor, alımlar durgun

Geçtiğimiz hafta Türkiye hurda piyasasında yüksek fiyatlarla gerçekleştirilen birkaç bağlantı, hurda ihracatçılarını ...

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