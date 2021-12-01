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< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Aralık teslimli demir cevheri fiyatlarını düşürdü

NMDC Limited, Aralık ayı teslimatlı parça cevher fiyatlarını 750 INR/mt (10$/mt) ve toz cevher fiyatlarını 200 INR/mt (3$/mt) düşürdü.

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