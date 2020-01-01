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< Hurda ve Hammadde

Hint üreticiler hurda fiyatları artarken yeniden alıma başladı, görünüm olumlu

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da ithal hurda fiyatları artmaya başladı.

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