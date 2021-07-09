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< Hurda ve Hammadde

Hint pelet üreticileri Çin’den gelen talebe yönelik belirsizliğe rağmen fiyatlarını artırdı

Hint pelet ihracatçıları, yerel toz cevher fiyatlarındaki artışın piyasa oyuncuları arasında karışık tepkiler yaratması sebebiyle fiyatlarını artırdı.

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