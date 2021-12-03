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< Hurda ve Hammadde

Hint pelet üreticileri Çin piyasasının zayıflamasına rağmen fiyatlarını artırmaya çalıştı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint üreticiler, kâr marjlarını yükseltmek amacıyla fiyatlarını artırmaya çalıştı.

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