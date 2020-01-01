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Hint NMDC’nin cevher fiyatları bu ay ikinci kez arttı

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC yaptığı açıklamada, bu ay ikinci kez demir cevheri ve parça cevher satış fiyatlarını artırdığını belirtti.

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