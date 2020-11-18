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Hint NMDC Kasım teslimli demir cevheri fiyatlarını yükseltti

Hindistan’ın devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC, Kasım teslimli demir cevher ve parça cevher fiyatlarını 150 INR/mt ...

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