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< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Haziran teslimli toz ve parça cevher fiyatlarını sabit tuttu

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, Haziran teslimli toz cevher ve parça cevher fiyatlarını değiştirmediğini açıkladı.

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