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Hint NMDC demir cevheri fiyatlarını beş kez artırmasının ardından düşürdü

Hindistan’ın devlete bağlı madencisi NMDC Limited, 7 Şubat itibarıyla toz cevher ve parça cevher fiyatlarını aşağı yönlü revize etti.

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