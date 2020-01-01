﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC bu ay ikinci kez cevher fiyatlarını yükseltti

NMDC Limited bu ay ikinci kez toz cevher ve parça cevher fiyatlarını 15 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükseltti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.