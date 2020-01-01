﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Aralık teslimli yerel demir cevheri fiyatlarını artırdı

NMDC, 2 Aralık itibarıyla iç piyasaya verdiği parça ve toz cevher fiyatlarını 500 INR/mt (7$/mt) artırdığını açıkladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.