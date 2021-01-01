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Hint MOIL mangan cevheri fiyatlarını 1 Ocak itibarıyla artırdı

MOIL Limited, çeşitli kalitelerdeki manganez fiyatlarını 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla artırdı.

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