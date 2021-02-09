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Hint BCCL yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını düşürdü

Hindistan'ın tek koklaşabilir taş kömürü üreticisi Bharat Coking Coal Limited (BCCL), dökme koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını %23 düşürdü.

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