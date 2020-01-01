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< Hurda ve Hammadde

Hint alıcılar Türkiye’deki ithal hurda fiyatlarında görülen düşüşün hızlanmasını bekliyor

Hindistan ithal hurda piyasasındaki görünüm olumsuz.

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