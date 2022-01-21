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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın pelet ihracatı güçlü seyrediyor, satıcılar yüksek tonajlar için indirim veriyor

Hindistan çıkışlı pelet piyasası Çin’deki üreticilerin stok alımı yapmaya devam etmesiyle geçtiğimiz haftaya kıyasla güçlü seyretti.

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