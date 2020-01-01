﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın pelet ihracatı durgun ve fiyatları sabit, üreticiler ihracatın yasaklanmasından endişeleniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları kayda değer miktarda değişmedi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.