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Hindistan’ın pelet ihracatı Çinli alıcılar piyasadan çekilmeye başladığı için durgun

Çinli alıcılar piyasadan çekilmeye başladığı için Hindistan pelet ihracat piyasasında fiyatlar 10-12$/mt düştü ve olumsuz bir görünüm oluştu.

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