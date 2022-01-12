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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da metalürjik kok fiyatları koklaşabilir taş kömürü segmentindeki gelişmeler sonucu sertçe yükseldi

Global piyasada koklaşabilir taş kömürü bulunabilirliğine yönelik artan endişeler ve Avustralyalı tedarikçilerin ısrarları ...

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