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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatlarındaki artış alıcılar ve satıcıların piyasadan çekilmesiyle kısa sürdü

Hindistan’da ithal hurda fiyatları, entegre olmayan çelik üreticilerinin hurda stoklarını yenilemesinin ardından hafifçe artsa da

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