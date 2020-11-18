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Hindistan’da ithal hurda fiyatları yükseldi, daha fazla artış beklentisiyle alımlar arttı

Hindistan’da ithal değirmen hurdası ve HMS I/II kalite hurda fiyatları rekor seviyede artışlarla zayıf trendi tersine çevirdi.

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