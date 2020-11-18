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Hindistan’da ithal hurda fiyatları yerel ve global pazardaki arz sıkıntısı sonucu artmayı sürdürdü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da ithal hurda fiyatları birçok faktörün etkisiyle yükselmeye devam etti.

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