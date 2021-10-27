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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yerel fiyatların son on yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla artışını sürdürdü

Hindistan’da ithal hurda fiyatları, stok yenilemenin hızlanması sonucunda yukarı yönlü hareket etmeye devam etti.

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