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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yatay seyretti, satıcılar Pakistan piyasasına odaklanıyor

Hindistan’da ithal hurda fiyatları çoğunlukla yatay seyretse de nadir bağlantılarda farklı fiyatlar görüldüğü öğrenildi.

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