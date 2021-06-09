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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları üreticilerin stoklarını yenilemek adına piyasaya dönmesi nedeniyle arttı

Hindistan’da ithal hurda fiyatları, entegre olmayan üreticiler hammadde stoklarını yenilemek adına piyasaya döndüğü için yükseldi.

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