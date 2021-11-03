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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları navlun nedeniyle yükselmeye devam ediyor, alımlar durgun

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da ithal hurda fiyatları, navlundaki artış nedeniyle yüksek seviyelerde yer ...

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