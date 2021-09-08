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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları hafifçe artsa da piyasaya yönelik beklentiler iyileşmedi

geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da ithal hurda fiyatları, alımların hafifçe toparlanmasına bağlı olarak hafifçe artsa da

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