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Hindistan’da ithal hurda fiyatları düştü, az sayıda dökme hurda bağlantısı yapıldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da ithal hurda fiyatları düşüşünü sürdürdü.

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