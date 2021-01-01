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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları düşmeye devam etse de talep Körfez çıkışlı HMS hurdaya kaydı

Hindistan’da konteyner bazlı ithal değirmen hurdası fiyatları hafifçe düşse de üreticiler, Körfez çıkışlı HMS kalite dökme hurdaya yöneldi.

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