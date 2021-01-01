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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları çelik üreticilerinin düşük kapasite kullanımı sonucu gevşedi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da ithal hurda fiyatları gevşedi. Fakat fiyatlardaki bu düşüş satışlarda bir artış getirmedi.

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