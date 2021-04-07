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Hindistan’da ithal hurda fiyatları arttı, alımlar uzayan teslim süreleri nedeniyle sınırlı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da ithal hurda fiyatları, az sayıda alım yapılmasına rağmen önemli oranda arttı.

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