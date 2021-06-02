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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları 500$/mt CFR’ın altına indi fakat bu düşüş alımları canlandıramadı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da ithal hurda fiyatları küresel piyasadaki olumsuz işaretler nedeniyle 500$/mt CFR’ın altına indi.

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