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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da hurda ithalatı fiyatlar daha da arttığı için neredeyse durma noktasına geldi

Hindistan ithal hurda piyasası, alıcıların daha da artan fiyatlara yönelik endişeli olmasıyla birlikte tamamen durdu.

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