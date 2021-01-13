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Hindistan’da hurda fiyatları artmaya devam ediyor ancak üreticiler Ocak sonunda fiyat düzeltmesi bekliyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da ithal hurda fiyatları artmaya devam etti.

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