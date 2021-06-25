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< Hurda ve Hammadde

Hindistan pelet piyasası gevşedi, satıcıların tahminleri olumlu

Hindistan pelet piyasası, gelen cevher arzının artması sonucu fiyatlar ile satışların düşmesiyle gevşedi.

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