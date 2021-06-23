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< Hurda ve Hammadde

Hindistan ithal hurda piyasasında fiyatlar önce yükseldi sonra düştü

Hindistan ithal hurda piyasasında, artış gösteren fiyatların haftanın sonuna doğru düşmesi sonucu büyük değişimler gözlendi.

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