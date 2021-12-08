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< Hurda ve Hammadde

Hindistan ithal hurda piyasasında beklentiler zayıfladı, alıcılar halen alım yapmaya yanaşmıyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da hurda alıcılarının alım yapmaya yanaşmaması nedeniyle, ithal hurda fiyatları hafifçe geriledi.

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