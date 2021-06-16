﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan ithal hurda piyasasında alımlar arttı, fiyatlar yükseldi

Hindistan’da entegre olmayan çelik üreticileri hurda stoklarını daha fazla yenilediği için ithal hurda piyasasında alımlar arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.