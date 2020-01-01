﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan hurda piyasası durgun ve fiyatlar hala baskı altında

Entegre olmayan çelik üreticileri düşüş gösteren inşaat demiri fiyatları nedeniyle endişeli olduğu için Hindistan’da hurda ithalatı tamamen durdu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.