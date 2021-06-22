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Hindistan çıkışlı pik demir agresif indirimlerle satıldı, BDT’li ve Brezilyalı tedarikçiler satış için acele etmiyor

Hint pik demir tedarikçileri satış yapmaya odaklandı.

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