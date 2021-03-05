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Hindistan çıkışlı pelet teklifleri Çin’de artan çelik fiyatları nedeniyle güçlendi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları güçlü bir artış göstererek 200$/mt seviyesine ulaştı

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