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Hindistan çıkışlı pelet fiyatlarının sertçe düşmesi satışları durma noktasına getirdi

Hindistan çıkışlı pelet fiyatlarının sertçe düşmesinin ardından talebe yönelik beklentilerin kötüleşmesi sonucunda satışlar durma noktasına geldi

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