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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları zayıf Çin piyasası ve yerel limanlardaki kesintiler nedeniyle düşmeye devam ediyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları düşmeye devam etti.

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