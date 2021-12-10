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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yükseliyor, ancak alıcıların direnişiyle yükseliş hafta sonuna doğru hız kesti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da pellet fiyatları sert dalgalanmalar sonucu yükseldi. Bu yükselişte Çin’dee ...

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