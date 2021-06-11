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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yüksek vadeli fiyatlar ve kısıtlı arz nedeniyle güçlü kaldı

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, hafta başındaki olumsuz beklentilere ve alıcıların tereddütlerine rağmen yükseldi.

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