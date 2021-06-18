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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yerel toz cevher arzının azalması ve Çin’in stok alımları nedeniyle daha da arttı

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, son kullanıcıların ve Çinli tüccarların stoklarını güçlü bir şekilde yenilemesi sayesinde yükseldi.

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