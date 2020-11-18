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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yatay seyretti ancak tedarikçiler iyimser

Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları, sınırlı satışlar ve alıcılar ile satıcıların farklı beklentileri nedeniyle sabit kaldı.

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