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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları sabit kaldı, Çin alımlarını durdurdu

Hindistan’da yerel cevher fiyatlarının artmasına bağlı olarak Hindistan çıkışlı pelet fiyatları değişmeyerek yüksek seviyelerde kaldı.

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